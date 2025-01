Nota do Enem 2024 pode ser utilizada para ingresso na UFMS pelo Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 abre a consulta às vagas nesta terça-feira (14), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Com os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 divulgados, na segunda-feira (13), pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os candidatos podem utilizar as notas para se inscrever em cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de 17 a 21 de janeiro.

Em Três Lagoas, a UFMS oferece vagas em diversos cursos presenciais e a distância. A universidade também tem opções nas unidades de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Pantanal.

De acordo com o MEC, as médias gerais do exame foram 529 para matemática e suas tecnologias; 528 para linguagens, códigos e suas tecnologias; 517 para ciências humanas e suas tecnologias; e 495 para ciências da natureza e suas tecnologias. Para redação, a média geral foi 660 e, em Mato Grosso do Sul, 299 candidatos obtiveram notas entre 950 e 1000.