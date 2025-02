Novos servidores da educação tomam posse em Três Lagoas

Durante a cerimônia, autoridades municipais destacaram a importância do reforço no quadro de servidores da educação. O prefeito Dr. Cassiano Maia ressaltou o papel dos profissionais no desenvolvimento da cidade. O secretário da Semad, Jardel Mattos, mencionou a relevância do momento para a nova gestão, e a secretária da Semec, Angela Brito, enfatizou a responsabilidade dos servidores na formação das crianças. O presidente da Câmara Municipal, Tonhão, também abordou a importância da posse na trajetória profissional dos empossados.

Após a cerimônia, os servidores iniciaram o processo de integração à administração municipal. Na segunda-feira (10), a Semad promoveu palestras sobre recursos humanos e segurança no trabalho. Já na terça-feira (11), a Semec apresentou o funcionamento da Rede Municipal de Ensino (Reme) e definiu as lotações dos novos profissionais.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas