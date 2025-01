Obras do Centro de Educação Infantil ‘Mais Parque’ são iniciadas em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está executando as obras do Centro de Educação Infantil (Cei) ‘Mais Parque’. O novo espaço será localizado na rua Brasil, no loteamento residencial Mais Parque, com uma área construída de 1.364,27m² em um terreno de 9.913,74m².

O CEI contará com uma infraestrutura moderna, incluindo salas de atividades, lactário, fraldários, refeitório, cozinha, solário, sanitários infantis e acessíveis, área de preparo de alimentos, depósito de materiais de limpeza e pátio coberto.