Obras e piscinões prometem solução para alagamentos no Jardim Alvorada

O secretário destacou que, apesar das dificuldades, a iluminação e a pavimentação do Jari Mercante já foram concluídas. “A sinalização da via também já começou, e embora a obra seja extensa, ela está praticamente pronta. No entanto, a ligação com a rua Wilson Carvalho Viana ainda precisa ser finalizada, e a empresa paralisou as atividades até as aduelas chegarem. Prevemos a retomada das atividades obras no início de fevereiro”, afirmou.

Um ponto importante abordado pelo secretário foi a construção de dois piscinões na Jari Mercante, projetados para otimização do sistema de captação de águas pluviais. Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, essas novas estruturas contarão com um sistema de bombeamento automatizado que se adapta ao volume de água, minimizando riscos de furto e garantindo eficiência. “Estamos desenvolvendo um projeto piloto com um sistema que monitora a água, aumentando nossa capacidade de resposta em situações de alagamento”, explicou.

Osmar Dias também enfatizou a necessidade de ações complementares para resolver os problemas dos alagamentos na cidade. “A expansão para mais seis piscinões é feita e todos trabalham em conjunto para solucionar definitivamente os alagamentos, especialmente na região do Jari Mercante e nas imediações”, acrescentou.

Os desafios estruturais se estendem além das obras na Jari Mercante. O secretário destacou a necessidade de canalização do Córrego da Onça, uma grande obra avaliada em R$ 100 milhões, que ainda está em busca de recursos. “Essa obra é necessária para a eficiência do sistema como um todo e contamos com o apoio do Estado”.

Osmar Dias expressou otimismo em relação às próximas etapas e garantiu que a população poderá, em breve, perceber mudanças significativas nas condições de drenagem e alagamento em Três Lagoas. “Acreditamos que, quando todas as obras forem concluídas, poderemos afirmar que não enfrentaremos mais os problemas de alagamento que temos hoje”, finalizou.