Operação da PM em Três Lagoas apreende oito veículos e aplica 31 multas

O 2º Batalhão de Polícia Militar deflagrou a Operação de Trânsito em Três Lagoas para combater o uso de escapamentos irregulares que desrespeitam as normas de trânsito e geram poluição sonora. A ação, iniciada na noite deste sábado (24), realizou a abordagem de 322 veículos, 31 autuações e o recolhimento de oito veículos ao pátio do Detran. A operação segue até o fim de fevereiro, com foco na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além de fiscalizar escapamentos alterados, a iniciativa busca reforçar a segurança no trânsito e preservar a ordem pública. Conforme o CTB, o uso de escapamento irregular é uma infração grave, punida com multa de R$ 195,23 e a aplicação de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os veículos flagrados nessa condição são removidos ao pátio do Detran e só podem ser liberados após regularização.