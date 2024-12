Operação da PRF intensifica fiscalização para garantir segurança durante as festas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul deu início à operação ‘Natal 2024’ no dia 20 de dezembro, com o objetivo de intensificar a fiscalização nas rodovias federais e evitar acidentes durante o período de festas de fim de ano. A operação, que segue até o dia 25 de dezembro, contará com a atuação de 25 policiais, com foco no combate ao uso de álcool ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas.

Em Três Lagoas, a fiscalização será realizada na BR-262 e na BR-158, com o apoio de câmeras de vídeo-monitoramento em pontos estratégicos. Além da ‘Operação Natal’, a PRF já realiza outras operações voltadas para o fim de ano, como a ‘Operação Rodovida’, que começou no dia 19 de dezembro e se estende até o início de março, incluindo o período do carnaval de 2025.

O coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres, destacou a importância dos trabalhos preventivos nesse período de aumento no fluxo de veículos. “Estamos com um efetivo mobilizado para garantir a mobilidade viária e a segurança de todos que estarão transitando pelas rodovias da nossa região. Esse é o momento em que a polícia e os motoristas devem estar atentos para evitar acidentes”, afirmou Torres.