Os desafios da gestão Cassiano Maia

A partir de 1º de janeiro de 2025, Cassiano Maia (PSDB), assumirá a Prefeitura de Três Lagoas com a missão de liderar uma gestão que promete inovação e modernização, mas que também enfrentará desafios significativos, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura, as mais citadas em reclamações pela população. O anúncio do secretariado foi uma das primeiras medidas que deram a tônica da futura administração. Combinando nomes experientes e estreantes, Maia sinalizou que pretende aliar continuidade a novos olhares. Essa abordagem pode ser um trunfo, desde que o preparo técnico da equipe esteja alinhado às demandas reais da cidade, que incluem problemas históricos e estruturais.

A saúde, um dos pilares de seu plano de governo, exige não apenas investimentos, como a ampliação de unidades de atendimento, mas também uma gestão eficiente para acabar com as filas por consultas, exames e medicamentos. Apesar de Três Lagoas contar com três hospitais, uma UPA e várias unidades de saúde, a demora no atendimento continua sendo uma queixa recorrente. Cassiano, como médico, tem o desafio e a vantagem de compreender profundamente os gargalos do setor e liderar as mudanças necessárias. A decisão de manter a atual secretária de Saúde, reflete a confiança que ele tem em sua capacidade técnica, mas também aumenta as expectativas da população para que haja melhoras neste setor. A gestão precisa focar em otimizar o funcionamento dessas unidades, ampliar a oferta de especialidades e agilizar o atendimento para transformar a saúde pública em um modelo de eficiência e acolhimento.

Na infraestrutura, os alagamentos são um dos problemas mais críticos que a nova gestão enfrentará. A decisão de manter o atual secretário, responsável pelas obras de drenagem, tem como objetivo garantir a continuidade das ações em andamento. Contudo, a população exige resultados concretos e urgentes para resolver, por exemplo, os problemas dos grandes alagamentos, pois, mesmo com investimentos altos na execução dessas obras, as inundações de ruas e casas persistem com as fortes chuvas. Os investimentos anunciados em obras de drenagem precisam ser geridos com transparência e eficiência, assegurando que os recursos tragam mudanças perceptíveis no cotidiano da cidade.