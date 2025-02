Pagamento de IPVA 2025 em MS pode ser feito via Pix

Em 2025, os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul poderão quitar o IPVA com mais facilidade, utilizando o sistema de pagamento instantâneo Pix. A Secretaria Estadual de Fazenda do Estado oferece essa opção tanto para o pagamento integral à vista (com 15% de desconto) quanto para o parcelamento.

O boleto (DAEMS) do IPVA já vem com códigos QR para o pagamento via Pix. Quem optar pelo parcelamento precisará gerar os boletos das demais parcelas no portal e-Fazenda.

Para quem escolher a opção de pagamento via Pix, o secretário de Fazenda, Flávio César, destaca a rapidez no processo. “O pagamento via Pix tem retorno bancário instantâneo, tornando o processo mais simples e ágil para cidadãos e empresas”, explicou Flávio.