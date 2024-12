Pais são presos após bebê de 2 meses ser agredido e queimado com cigarro

Um bebê de dois meses de idade foi socorrido em estado de desnutrição, desidratação e com várias cicatrizes pelo corpo, possivelmente provenientes de queimaduras de cigarro. Os pais da criança foram presos no último dia 5 de dezembro, e o caso segue em investigação.

A delegada Eva Maira Cogo, responsável pelo inquérito, explicou que o caso veio à tona após o bebê ser internado no hospital local. A família precisou ir ao posto de saúde atualizar o calendário de vacinação da criança por conta de benefício social e as enfermeiras constaram desnutrição.

Profissionais de saúde acionaram o Conselho Tutelar ao constatar as graves condições do bebê, que incluíam lesões aparentes e sinais de maus-tratos. “É algo que causa grande comoção, pela fragilidade da vítima. Em 10 anos de delegacia, nunca vi algo assim com uma criança tão pequena”, afirmou a delegada.

Segundo Eva Maira, os pais, de 19 e 22 anos, apresentaram versões conflitantes sobre as condições do bebê. Enquanto o pai afirmou que as manchas surgiram uma semana antes, a mãe disse que os sinais existiam há cerca de 15 dias. Ambos alegaram ter levado o bebê ao posto de saúde, mas os relatos diferem quanto ao motivo da visita.

Relatos de familiares também apontam inconsistências. Um parente afirmou que o bebê, com menos de um mês de vida, já apresentava inchaço no rosto e manchas roxas próximas à orelha.