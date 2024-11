Papo Reto: candidato à presidência da OAB critica gestão atual e defende renovação

Nesta segunda-feira (18), o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Mato Grosso do Sul, Lucas Rosa, participou do quadro Papo Reto, no programa TVC Agora, transmitido pela TVC HD Canal 13.1. Aos 36 anos e com 14 de experiência na advocacia, o advogado compartilhou suas propostas para a renovação da OAB de MS, destacando a importância de uma instituição mais inclusiva e voltada para as necessidades dos advogados em todo o estado.

Lucas, que é casado e pai de quatro filhos, afirmou que sua candidatura é mais do que uma oportunidade – é uma necessidade. “Eu me preocupo com o futuro da nossa profissão. Vou continuar advogando por pelo menos mais 40 anos, e quero que a OAB, daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, seja uma instituição forte, renovada e acessível a todos os advogados”, declarou.

Em sua fala, o advogado fez duras críticas à atual gestão da OAB, mencionando uma ‘degradação’ no estado da advocacia e acusando a OAB de ser omissa nos assuntos de interesse da sociedade. Segundo Lucas, a OAB tem se tornado uma instituição fechada, dominada por um ‘clubismo’ que exclui muitos advogados de espaços de liderança. “A Ordem precisa ser para todos. Não pode ser uma entidade em que apenas um seleto grupo tenha acesso ao poder”, afirmou o advogado.

Uma de suas propostas centrais é a renovação da gestão, com a alternância de poder e maior participação dos advogados em todo o estado. Ele criticou o que chama de ‘autoritarismo’ na OAB de MS, exemplificado pelas chapas únicas que, segundo ele, limitam o debate democrático dentro da instituição. “O presidente atual não dá espaço para a alternância de poder nem mesmo dentro da sua própria diretoria, e no interior do estado isso é ainda mais grave. Advogados estão sendo pressionados a votar na chapa única, como se fossem obrigados a aceitar uma única opção”, explicou.

Além disso, Lucas ressaltou a importância de temas como a redução das custas judiciais e a melhoria dos serviços prestados aos advogados, especialmente em relação ao funcionamento da Central de Processamento Eletrônico (CPE). “A OAB precisa ser a retaguarda do advogado, e não podemos continuar aceitando uma gestão que falha em oferecer soluções práticas para o dia a dia da advocacia”, afirmou.