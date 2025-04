Penitências durante a quaresma ainda são práticas entre fiéis católicos

Mudanças incluem vias no entorno do estádio da Aden e próximas à Polícia Militar e ao Samu

As promessas de abstenções mais comuns, estão presentes dentro do supermercado. Além de não consumir carne vermelha, os chocolates e bebidas alcoólicas também são escolhas frequentes entre os fiéis. As penitências quaresmais não são obrigatórias na igreja católica, as decisões são individuais. O recomendado, para quem optar em participar da quaresma é restringir aquilo que mais gosta.

Este é o caso da auxiliar de serviços gerais, Cleia Abreu, que faz penitências há mais de 10 anos, ela conta que superou desafios e viu resultados com as penitências. Ela teria ficado mais de 3 anos sem conversar com a própria irmã, e após cumprir as abstenções, as duas se reencontraram. É ativa na igreja, e há quatro meses participou do estudo bíblico “Ame Mais”. Ela prática a abstenção da carne vermelha durante todas as sextas-feiras do ano.

Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, mesmo entre os católicos, não são todos que praticam a abstenção. Este é o caso do empresário, Jhonatan Henrique Torres, de 26 anos, que nunca fez uma promessa de quaresma. “Não tenho costume de fazer, nunca participei desses eventos”.