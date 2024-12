Período de matrículas na Rede Estadual está aberto

De acordo com Marizethe Bazé, coordenadora regional da Secretaria Estadual de Educação, as matrículas para o próximo ano já estão em andamento. “Os pais que desejam matricular seus filhos em uma escola estadual específica podem ir diretamente até a unidade para realizar a matrícula. No dia 9 de janeiro, que é um domingo, será divulgada a primeira lista, e os pais terão cinco dias para confirmar a matrícula”, explica.

Sobre o recesso, Marizethe informou que as escolas estaduais fecham de 23 a 27 de dezembro, mas a coordenadoria regional continuará funcionando em alguns dias do recesso para atender casos específicos. “Se os pais pretendem mudar os filhos de escola, é essencial que procurem a unidade antes do recesso. Depois disso, apenas a partir de 2 de janeiro”, orienta.

kits escolares

O Governo do Estado já iniciou a distribuição dos kits escolares, com a meta de concluir a entrega antes do início das aulas. Marizethe ressaltou a importância desse planejamento. “Os alunos ficam ansiosos. Sabemos que muitas famílias não têm condições de comprar materiais escolares. Então, garantir que os estudantes iniciem o ano letivo com os kits é fundamental”, disse.

Os kits serão completos, o que beneficia diretamente os pais e evita gastos adicionais. “Quando a entrega acontece após o início das aulas, acaba gerando um custo extra para as famílias. Por isso, essa distribuição antecipada é uma conquista”, concluiu a coordenadora.