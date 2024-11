Pescado irregular é apreendido em peixaria de Três Lagoas

Na primeira ação da Operação Piracema 2024, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA), divulgou nesta terça-feira (12) a apreensão de pescado irregular. A operação ocorreu no bairro Jupiá, em Três Lagoas, onde um comércio vendia peixes capturados ilegalmente.

Durante a inspeção, as equipes pediram ao responsável do local as notas fiscais dos pescados de cativeiro. No entanto, sobre uma mesa, encontraram um peixe da espécie pintado nativo, que apresentava sinais de pesca com arpão, prática proibida para pescadores profissionais. Questionado, o proprietário do estabelecimento confessou que ele mesmo havia capturado o peixe e não tinha declarado esse estoque, como é obrigatório.

A operação apreendeu 9,94 kg de pintado nativo e 373,80 kg de peixes de cativeiro, entre eles: 42,40 kg de pintado em posta, 4,40 kg de lambari, 8,06 kg de corvina em filé, 71,45 kg de tilápia porquinho, 169,70 kg de pintado de cativeiro em posta, 18,10 kg de pacu inteiro, 60,47 kg de filé de tilápia e 9,16 kg de cabeça de pacu caranha. No total, foram apreendidos 383,74 kg de peixes. Após a apreensão, os pescados foram doados para instituições sociais.

O período de defeso, conhecido como piracema, começou em 5 de novembro e vai até 28 de fevereiro, com o objetivo de proteger a reprodução dos peixes e manter os cardumes. Pescadores e comerciantes tiveram até 7 de novembro para declarar seus estoques ao Imasul. Estoques não declarados estão sujeitos à apreensão, e os infratores podem ser multados em até R$ 100 mil ou até ter a licença suspensa.