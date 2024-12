Pesquisa revela aumento no interesse dos jovens pelo empreendedorismo

Quando questionados sobre os maiores problemas do Brasil, os jovens apontaram a corrupção como a principal preocupação, com 34% das respostas, um aumento em relação a 2021, quando a corrupção estava em sexto lugar. A violência e a falta de segurança ficaram em segundo lugar, com 30%. A pesquisa indica que os jovens, especialmente os mais expostos à violência, têm uma percepção mais aguda do problema.

Além do desejo de empreender, os jovens também demonstraram interesse em ser funcionários públicos (18%), trabalhar como autônomos (12%) ou seguir uma carreira com carteira assinada (11%). Cerca de 8% disseram que não desejam trabalhar.

Polarização política e saúde mental

A pesquisa também revelou que a maioria dos jovens (67%) não se identifica nem com a direita nem com a esquerda, indicando uma distância da polarização política. Em relação a questões comportamentais, no entanto, há uma clara polarização: jovens de esquerda apoiam amplamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (80%), enquanto os de direita mostram menos apoio (27%).

Em relação à saúde mental, problemas como ansiedade e depressão são os mais comuns entre os jovens, afetando 38% dos entrevistados. Esse problema é compartilhado por diferentes grupos, independentemente da orientação política, gênero ou classe social. A pressão acadêmica e as dificuldades no mercado de trabalho também são apontadas como fatores que agravam esses problemas.

Outros desafios mencionados pelos jovens incluem o consumo de drogas (28%), violência (25%) e vícios em celular e redes sociais (24%).

A pesquisa foi realizada entre 16 e 23 de setembro de 2024, com 1.034 jovens de todas as regiões do país, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

*Com informações da Agência Brasil