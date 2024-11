Petrobras deve licitar obra da UFN 3 em novembro

Depois de 10 anos, a Petrobras anunciou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), localizada em Três Lagoas. Com investimento de R$ 3,5 bilhões recentemente aprovado pelo conselho de administração, a fábrica tem previsão para entrar em operação, somente em 2028, buscando suprir o fornecimento de fertilizantes nos estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo.

Retomada e licitação

O gerente-geral de Programas de Investimentos da Petrobras, Wilson Guilherme da Silva, explicou que a retomada definitiva das obras ocorrerá apenas em junho de 2025, após um processo licitatório previsto para novembro deste ano. Esse processo envolverá, principalmente, empresas nacionais e será acompanhado de uma segunda nova análise de soluções econômicas para a Petrobras, para atender às necessidades do mercado com segurança e sustentabilidade.

UFN-3

A UFN-3, cuja construção começou em 2011 e foi interrompida em 2015, teve 81% de sua estrutura concluída antes da paralisação, mas os equipamentos sofreram desgaste ao longo dos dez anos sem operação. A unidade, projetada para produzir cerca de 1,2 milhão de toneladas de uréia e 70 milhões de toneladas de amônia anualmente, promete ser um ativo estratégico para o Brasil, que importa fertilizantes. Esse movimento da Petrobras atende à crescente demanda interna e se alinha com as diretrizes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incentiva o investimento em setores diversos além do petróleo.