PM de Três Lagoas direciona ações conforme as ‘manchas criminais’

A Polícia Militar de Três Lagoas, sob o comando do major Ronaldo Moreira, está direcionando esforços para diminuir as ocorrências criminais na cidade por meio de um trabalho minucioso de monitoramento e operações específicas. O comandante destacou a Operação Tranquilidade Pública, que atua conforme as “manchas criminais” – áreas com alta incidência de crimes – são identificadas e acompanhadas.

Ao mapear as manchas criminais, a PM de Três Lagoas consegue atuar nos locais mais críticos, migrando o policiamento para onde o índice de delitos é maior. “Quando comecei meu comando, havia um bairro com alta concentração criminosa. Em três meses, conseguimos dispersar essa concentração e, atualmente, estamos atentos a quatro ou cinco bairros que apresentam índices elevados”, afirmou Moreira. A migração da criminalidade para outras regiões tem sido monitorada de perto, permitindo que o PM reposicione suas equipes conforme necessário.

Moreira enfatizou que, apesar da criminalidade migrar entre bairros, o índice de crimes caiu em toda a cidade, resultado do esforço da PM em operações diretas conforme o mapeamento das manchas. “Hoje, observamos que a criminalidade está em declínio, embora sigamos acompanhando as manchas criminais para garantir a segurança dos moradores”, acrescentou.

Efetivo policial

A questão do efetivo policial também foi abordada pelo comandante. Ao longo do tempo, o número de policiais diminuiu com as aposentadorias, mas o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública, segundo ele, tomaram providências para suprir essa lacuna. Atualmente, Três Lagoas conta com um curso de formação de soldados, o que ajuda a fortalecer a equipe da PM local e, com isso, a segurança pública.