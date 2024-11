Polícia Militar de Três Lagoas inicia a 9ª edição da 'Operação Força Total'

A Polícia Militar de Três Lagoas deu início, nesta quinta-feira (21), à 9ª edição da “Operação Força Total”, que visa intensificar o policiamento em todo o estado de Mato Grosso do Sul e, em diversas regiões do Brasil. A operação ocorre simultaneamente em várias cidades do país e tem como objetivo aumentar a presença policial nas ruas, reforçando a segurança da população.

O lançamento da operação em Três Lagoas aconteceu no Segundo Batalhão da Polícia Militar. O comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA-2), Coronel Ormay, explicou o funcionamento da ação. “A operação vai ocorrer nos dias 21 e 22 de novembro, com policiamento ostensivo e preventivo em todos os bairros. Estamos reforçando o efetivo para garantir uma maior presença nas ruas, com viaturas e policiais em locais estratégicos”, afirmou o comandante.

Em Três Lagoas, a operação conta com cerca de oito a nove viaturas, além de equipes empenhadas em patrulhamentos e abordagens rotineiras. A Polícia Militar acredita que essas ações ajudam na redução dos índices de criminalidade, já que o aumento do policiamento nas ruas proporciona mais segurança à população.