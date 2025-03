Polícia Militar prende em flagrante suspeito furtando botijão de gás e bicicleta

Na tarde desta quarta-feira (19), a Polícia Militar de Três Lagoas registrou um caso de furto qualificado com abuso de confiança, ocorrido no bairro Jardim das Oliveiras. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe de Rádio Patrulha II foi acionada pelo Centro de Operações após denúncia de moradores.

Segundo o relato, um suspeito teria invadido uma residência escalando o muro pela rua Clóvis Bevilacqua. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o homem pulando para a área externa enquanto segurava um botijão de gás. Durante a abordagem, foi constatado que o mesmo havia arremessado, na tentativa de escapar, uma bicicleta da marca COLLI, predominante na cor rosa, cujo quadro está registrado com o número EC6921718.