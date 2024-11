Polícia Militar reforça segurança no centro de Três Lagoas para o fim de ano

Com a aproximação das festividades de fim de ano, o comércio de Três Lagoas se prepara para uma movimentação intensa. Para garantir a segurança da população e dos comerciantes, a Polícia Militar já estabeleceu um plano estratégico que será implementado a partir do dia 2 de dezembro. O comandante do Segundo Batalhão da Polícia Militar (2° BPM), Major Ronaldo Moreira, participou do programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, Canal 13.1, para detalhar as ações planejadas.

Segundo o Major, estudos baseados em ocorrências de anos anteriores indicam que a maior incidência de crimes no período são furtos, especialmente na região central. Com isso, o policiamento será intensificado nesta área, com a participação de 90 alunos-soldados em estágio prático, distribuídos em três turnos, entre 9 de dezembro e 3 de janeiro. “Nossa intenção é garantir um ambiente seguro tanto para os consumidores quanto para os comerciantes”, afirmou Moreira.

Além do reforço na área central, o comandante assegurou que os bairros não ficarão desprotegidos. “Temos um monitoramento constante das ocorrências em todas as regiões da cidade”, destacou. O levantamento realizado pela corporação mostra que, atualmente, a chance de um comércio ser furtado é de 1 em 5 mil, enquanto a probabilidade de furto em residências é de 1 em 52 mil.

O Major também ressaltou a importância da colaboração da população na prevenção de crimes. “A segurança é dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Pequenas atitudes, como trancar bicicletas e evitar exposição de valores, podem reduzir as chances de furtos”, orientou Moreira.