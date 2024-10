Por ciúmes, homem esfaqueia ex-namorada no bairro Santa Rita e é preso pela PM

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na madrugada desta quinta-feira (31), quando um homem, de 24 anos, atacou a ex-namorada, de 23 anos, com uma faca durante uma discussão. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada na rua Antônio de Barros Guerra, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas. Segundo relatos, a mulher teria terminado o namoro há 15 dias, alegando que o coração dela pertencia a outro homem.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi ferida gravemente e socorrida por um familiar, sendo levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para atendimento de emergência.

O suspeito, que fugiu do local em uma bicicleta preta, foi encontrado pela Polícia Militar após diligências na região do Cemitério Santo Antônio. Durante a abordagem, a faca utilizada no ataque foi descoberta escondida na cintura dele.