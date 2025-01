Prazo para editais culturais de Mato Grosso do Sul termina nesta segunda-feira

O segundo edital, voltado a Mestres e Mestras da Cultura, oferece R$ 300 mil para reconhecer 20 profissionais com mais de 20 anos de trajetória cultural. Metade das vagas é reservada para representantes de municípios fora da capital.

O primeiro edital destina R$ 450 mil para premiar 75 artistas e coletivos indígenas e quilombolas. Os valores são divididos entre prêmios individuais (R$ 300 mil) e iniciativas coletivas (R$ 150 mil). Para participar, é necessário comprovar ao menos três anos de atuação cultural no Estado.

Com um total de R$ 750 mil em premiações, os editais reconhecem e valorizam artistas, mestres da cultura e coletivos indígenas, quilombolas e tradicionais.

Trabalhadores da cultura de Mato Grosso do Sul têm até esta segunda-feira (6) para participar dos dois editais lançados pela Fundação de Cultura e Governo do Estado em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Luciana Braçal diz que é preciso aguardar as recontratações e a implementação das melhorias para os servidores

Presidente do SSPM avalia exonerações e propostas de Cassiano Maia para a gestão

Nascidos em janeiro já podem acessar o saque-aniversário do FGTS

Os critérios incluem residência mínima de 20 anos no Estado e reconhecimento da comunidade. Os valores das premiações são isentos de imposto de renda.

As inscrições podem ser feitas no site online. O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, reforça que esta é uma oportunidade única. “Esses editais são um reconhecimento e um incentivo à preservação de nossas raízes culturais. É a chance de valorizar as trajetórias que fortalecem a cultura sul-mato-grossense“, destaca.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul