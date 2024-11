Prazo para inscrições nos Jogos Abertos Três-lagoenses 2024 termina nesta terça-feira

Todos os inscritos deverão apresentar documentos de comprovação até às 15h, desta terça-feira (12). As fichas de confirmação para inscrição das entidades devem ser retiradas e entregues na sede da Sejuvel, no Ginásio Municipal de Esporte “Cacilda Acre Rocha” ou enviadas por e-mail para [email protected] .

O campeonato será voltado para a categoria adulto, permitindo a participação de atletas a partir de 16 anos, com uma exceção para duas vagas destinadas a atletas que completem 15 anos em 2024, nas modalidades de futsal masculino. Para futsal feminino, basquetebol, handebol e voleibol, serão aceitos atletas a partir de 15 anos, com duas vagas para atletas que completem 14 anos no ano corrente.

As inscrições para os Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs) de 2024 , o VCOPA Sejuvel, estão abertas para as modalidades de futsal, voleibol, handebol e basquete. A competição é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Para garantir a participação dos atletas, as equipes devem enviar as fichas nominais com data de nascimento e número de RG até o dia 14 de novembro. O congresso técnico ocorrerá no dia 13 de novembro, às 18h30, na Sejuvel, para repassar os detalhes finais sobre o campeonato, que tem início previsto para o dia 15 de novembro de 2024.

Mais informações pelo telefone 67 3929-1800 ou na sede da Sejuvel localizada no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas