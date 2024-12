Preço da carne tem reajuste e previsão é de alta em 2025

O preço da carne bovina registra alta acumulada em 2024, com reajustes significativos em cortes populares. Entre os que mais subiram nos últimos 12 meses estão o patinho (19,63%), acém (18,33%), peito (17%) e lagarto (16,91%). O único corte que ficou mais barato foi o fígado, com redução de 3,61%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês de novembro, o aumento médio foi de 15,43%.

Com o encarecimento do produto, consumidores relatam dificuldade para manter a carne no cardápio diário sem comprometer o orçamento. O empresário Nedir Mazoneto afirmou que tem adaptado as compras para equilibrar as finanças. “A gente sempre precisa ter acompanhamento, então eu me programo. Durante o mês, passo no açougue, faço uma compra e deixo reservada uma porção diária, mesmo tendo aumentado quase 10%“.

O proprietário de um açougue em Três Lagoas, Adenilson Rodrigues, destacou como os preços elevados têm impactado as vendas, especialmente no período de fim de ano. “A carne subiu muito. Teve semana que tivemos que mudar a tabela duas, três vezes, porque precisamos acompanhar o preço da arroba do boi. Quando o preço sobe muito, o pessoal acaba se afastando, aí dá uma baixada no movimento. A gente já se prepara porque sabe que todo ano é assim. Chega no final do ano, o preço da carne aumenta, não tem jeito. Então, vamos nos organizando para que, nos dias próximos às festas, a carne esteja com um preço mais acessível, e o pessoal possa fazer seu churrasco com uma carne que caiba no orçamento“.

Fatores e perspectivas para 2025