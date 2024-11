‘Predominantemente técnico’, adianta Maia, sobre secretariado

RELAÇÃO COM GUERREIRO A cooperação com Guerreiro, também do PSDB, tem sido um ponto positivo na transição, segundo Maia. Ele elogiou a parceria e a disposição do atual prefeito em apoiar o novo governo, enfatizando que o bom relacionamento entre ambos tem sido essencial. “Sempre tive uma boa relação com Guerreiro, desde que fui secretário de Saúde no primeiro mandato dele. Esse vínculo facilita agora na transição e na construção de uma gestão harmônica,” comentou o prefeito eleito, refutando rumores de qualquer tensão entre eles.

DESAFIOS E PRIORIDADES

Para Maia, a área de saúde será uma das prioridades. Ele mencionou a necessidade de avanços na atenção a condições específicas, como o atendimento de pessoas com transtornos neurológicos e no apoio a crianças autistas, além de agilizar filas de exames e cirurgias. Outro ponto sensível será a análise da estrutura de atendimento emergencial da cidade, considerando o crescimento populacional e a alta demanda por serviços de urgência.

Além disso, a revisão do Plano Diretor e do Plano de Cargos e Salários dos Servidores já está prevista para o início de 2025, respeitando os limites da lei eleitoral, que impede a concessão de benefícios nos últimos seis meses do mandato atual. Segundo Maia, esse será um processo de diálogo contínuo com o Sindicato dos Servidores Públicos para garantir melhorias significativas para os funcionários da prefeitura.

LEGISLATIVO

Maia enfatizou que manterá um relacionamento próximo com os novos vereadores, considerando a importância de uma boa articulação entre os poderes Executivo e Legislativo. Ele elogiou a maturidade dos parlamentares que já estão definindo os próximos presidentes da Câmara, destacou que o clima de harmonia será crucial para o desenvolvimento dos projetos na cidade. “Com uma Câmara renovada, podemos trabalhar com uma nova energia e cooperar para o desenvolvimento de Três Lagoas,” afirmou.

REELEIÇÃO

Apesar de ainda não ter assumido oficialmente, Maia expressou sua intenção de se dedicar a um trabalho que possa dar continuidade ao crescimento e desenvolvimento de Três Lagoas. Ele vê a reeleição como um meio de avaliação da população e espera que, ao final do mandato, tenha consolidado sua gestão como um marco para o município. Cassiano Maia se comprometeu a trabalhar com seriedade e inovação, com uma administração baseada em dados e responsabilidade fiscal.

Maia deixou claro que quer continuar o bom trabalho realizado pela gestão anterior, implementando sua própria marca e prioridades, visando uma cidade mais moderna e inclusiva. A cerimônia de posse está prevista para 1º de janeirode 2025, quando o prefeito eleito começará oficialmente seu mandato.