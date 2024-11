Prefeitura convoca cuidadores plantonistas aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU)

A Prefeitura de Três Lagoas convoca seis candidatos aprovados e classificados para o cargo de cuidador plantonista no Processo Seletivo Unificado (PSU). A convocação foi publicada nesta quarta-feira (6), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3712. Os novos servidores vão atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), conforme a resolução nº 031/SEMAD/2024.

Os convocados deverão comparecer na terça-feira (11) ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), localizado na rua Dr. Munir Thomé, 949 – Centro, para a realização do exame admissional. Os telefones para contatos são: (67) 99155-4263 e (67) 99276-4933.

E posteriormente á sede da SMAS, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 1622 – Vila Cardoso, para entrega de documentação comprobatória. O telefone de contato da secretaria é o (67) 99133-4317.