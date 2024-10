Prefeitura convoca oito candidatos classificados no concurso público de 2021

As vagas destinam-se ao preenchimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sendo convocados para as funções de técnico administrativo (4 vagas), técnico em enfermagem (1 vaga), nutricionista (1 vaga), médico da família (1 vaga) e médico plantonista (1 vaga).

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,46

Os convocados realizarão exames no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) no dia 4 de novembro e posteriormente apresentarão documentos exigidos, no Departamento de Recursos Humanos da SMS.

Todas as informações estão disponíveis no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), no site da prefeitura, edição nº 3704. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.