Prefeito de Três Lagoas apresenta balanço dos 120 dias de gestão em evento na UFMS

A Prefeitura de Três Lagoas realizará um evento especial, na terça-feira (6), às 17h30, no Anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para apresentar o balanço de 120 dias de governo da gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB). O objetivo é mostrar para a população os avanços alcançados pela administração pública nesse período, considerando, principalmente, o primeiro quadrimestre de 2025.

De acordo com a administração municipal, também serão compartilhados os planos futuros que visam o desenvolvimento contínuo da cidade e o bem-estar da população. A iniciativa, segundo a prefeitura, reforça o compromisso da gestão em manter um diálogo transparente com a comunidade, destacando as conquistas e os projetos que estão transformando Três Lagoas.