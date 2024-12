Prefeitura de Três Lagoas atualiza links para emissão de IPTU e Nota Fiscal Eletrônica

A Secretaria de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas, por meio do Departamento de Tributação, informa que os links para a emissão da Guia de Pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foram atualizados no Portal Oficial do município.

A atualização visa melhorar o acesso e reforçar a segurança dos serviços digitais oferecidos aos contribuintes. A secretaria alerta que os antigos endereços não estão mais ativos, sendo necessário substituir pelos novos para evitar problemas de acesso.

Os novos links são:

Guia de Pagamento do IPTU.