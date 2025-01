Prefeitura de Três Lagoas inicia vistorias em transporte escolar para garantir segurança

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou as vistorias em vans e ônibus escolares para garantir a segurança no transporte de estudantes. O objetivo é assegurar que os veículos atendam às normas de segurança e mantenham a confiança das famílias.

Um dos motoristas de van escolar, Cedir Ferreira de Farias, tem 27 anos de experiência no transporte de crianças e adolescentes. Ele compartilhou sua visão sobre a profissão, destacando a enorme responsabilidade envolvida. “Transportar crianças é um grande desafio. São vidas preciosas e a responsabilidade é imensa, mas é gratificante. Hoje, transporto filhos de crianças que eu levei para a escola no passado”, contou Cedir.

Cedir também é cuidadoso com a manutenção de seu veículo, sempre realizando as vistorias semestrais exigidas por lei. A cada seis meses, o veículo passa por inspeção no Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e, por fim, no Instituto de Metrologia (Inmetro). Durante as vistorias, são avaliados itens essenciais, como freios, cintos de segurança, extintores, pneus, faróis, entre outros, além da documentação dos veículos. “Nunca deixei de fazer as vistorias. É importante garantir que o carro esteja em perfeitas condições de rodar, por isso, faço tudo o que é necessário para manter a segurança das crianças”, disse o motorista.