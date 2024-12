Prefeitura de Três Lagoas intensifica fiscalização de terrenos baldios e imóveis sem calçadas

Basta caminhar pelas ruas de Três Lagoas para notar terrenos baldios e imóveis em desacordo com o Código de Posturas do Município. Além dos terrenos cobertos por mato ou entulho, imóveis sem calçadas ou com passeios obstruídos também têm sido alvo de reclamações e fiscalização por parte da prefeitura.

De acordo com Tiago Toshio, fiscal de obras e posturas da Prefeitura, as autuações ocorrem após denúncias ou durante o itinerário dos fiscais. “Quando verificamos um terreno sujo, seja por mato ou entulho, aplicamos a multa e notificamos o proprietário por carta registrada e publicação no Diário Oficial“, explicou.