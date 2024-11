Prefeitura oferece curso de informática para adolescentes na sede da UFMS

A iniciativa integra o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e foi realizada em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas. O curso ofereceu uma introdução ao mundo digital para jovens em situação de vulnerabilidade.

Formatura do 'Bombeiros do Amanhã' celebra conquista de 28 Jovens em Três Lagoas

O evento aconteceu na sede da UFMS e contou com a participação de jovens entre 14 e 18 anos. Foram realizadas quatro oficinas de informática, conduzidas por alunos do curso de Sistemas de Informação e supervisionadas pela professora Franciene Gomes. Durante as atividades, os participantes aprenderam conceitos básicos de informática e suas aplicações, além de se atualizarem sobre as últimas inovações tecnológicas.

O curso também teve o objetivo de apoiar a aprendizagem e preparar os jovens para o mercado de trabalho, incentivando a autonomia, confiança e o desenvolvimento de habilidades para resolver problemas. Ao final, 73 certificados de participação foram entregues.