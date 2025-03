Prefeitura realiza obra viária para melhoria do trânsito em Três Lagoas

Para a construção da rotatória, está sendo ampliado o sistema de drenagem da região, com aterramento de trechos do canteiro central e ampliação da pavimentação.

A intervenção tem como objetivo melhorar a organização do trânsito e reduzir infrações cometidas por motoristas que trafegam na contramão para evitar retornos. A obra também visa garantir mais segurança e fluidez para motoristas e pedestres.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está implantando uma rotatória no cruzamento das avenidas Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã) e Professor João Thomes.

A obra é estratégica por estar localizada em frente às Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), onde há grande circulação de estudantes, professores e funcionários. Além disso, a proximidade com a rodovia faz do trecho um importante corredor para ônibus, caminhões e carretas.

A execução do projeto está sendo realizada com maquinário, equipe técnica e recursos próprios do município.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas