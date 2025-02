Prefeitura vai terceirizar serviços para otimizar e reduzir custos

A Prefeitura de Três Lagoas vai iniciar um processo de terceirização de serviços como estratégia para otimizar a administração pública e reduzir os custos com a folha de pagamento. De acordo com o prefeito Cassiano Maia (PSDB), a cidade já atingiu um porte que exige uma nova abordagem na prestação de serviços essenciais como merenda escolar, vigilância, transporte e limpeza urbana.

“As maiores cidades não conseguem ter quantitativo suficiente de merendeiras, vigias e motoristas, por isso recorrem à terceirização. Três Lagoas já está nesse patamar, e precisamos cuidar desses contratos para garantir um bom serviço com um custo menor”, disse Maia ao Jornal do Povo.

O prefeito reforçou que a terceirização permitirá um maior controle sobre os gastos públicos e uma melhor gestão de contratos, evitando o comprometimento excessivo da folha de pagamento. Além disso, a expectativa é de que a mudança traga maior eficiência na prestação de serviços à população.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas (SSPM), Luciana Braçal, disse que esse assunto da terceirização ainda não foi discutido com o sindicato. Ela defende que a maioria dos serviços seja realizada por servidores públicos. No entanto, também entende que existe um problema em relação ao limite prudencial da folha de pagamento, que precisa ser reduzida. Em relação aos vigias, disse que o cargo está em extinção há três anos, e que esses profissionais devem ser transferidos para a empresa terceirizada. “Quanto mais servidores, melhor. Mas a gente sabe também das limitações administrativas e das necessidades. Então, é um assunto que vamos conversar ainda com a administração”, disse.