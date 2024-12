Prêmio de R$ 600 milhões da Mega da Virada anima apostadores em Três Lagoas

Estratégias de aposta O empresário Enio Xavier, dono de uma lotérica na cidade, destaca o impacto do prêmio: “O valor histórico está atraindo muitos apostadores, inclusive para bolões, que aumentam as chances de ganhar”, afirmou o proprietário da lotérica.

Funcionamento do sorteio A Mega da Virada tem uma regra especial: o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da Quina (cinco números) e da Quadra (quatro números). Segundo a Caixa Econômica Federal, caso um único ganhador leve o prêmio e decida aplicá-lo na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 3,4 milhões.

O aposentado José Abel Conceição, que joga regularmente, já sabe o que faria com o prêmio: “A primeira coisa seria comprar uma fazenda na beira do rio para pescar e descansar”, explica José. Já Francisco Souza, que aposta apenas nesta época do ano, considera a Mega da Virada uma oportunidade única. “Se ganhar, dá para mudar bastante coisa”, afirma Francisco.

O sorteio da Mega da Virada, um dos mais esperados do ano, promete entregar ou distribuir um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior da história. Com a proximidade do evento, marcado para 31 de dezembro, as casas lotéricas em Três Lagoas registram um aumento significativo no movimento de apostadores, ansiosos pela chance de mudar suas vidas.

Apostas

As apostas simples custam R$ 5 e podem ser feitas até às 15h do dia 31 em lotéricas, no site ou no aplicativo da Caixa. A aposta com mais dezenas, que aumenta as chances de vitória, tem preços variáveis, podendo chegar a R$ 193.800 para 20 números.

Por ser feriado bancário, as lotéricas funcionarão com horário reduzido no dia 31. A recomendação é que os apostadores antecipem suas apostas para evitar filas e garantir participação no maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada.