Presidente do Sindicato Rural comenta sobre a gratuidade da entrada na Expotrês 2025

A tradicional Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês) contará com uma novidade em 2024: a entrada será gratuita durante todos os dias do evento. A medida é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural, anunciada recentemente pelo prefeito Cassiano Maia.

O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, esteve no RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (10), para falar sobre o assunto. Ribeiro afirmou que os trabalhos para a realização da feira começaram há um ano. Ele destacou que a proposta de tornar o evento gratuito partiu do prefeito no início de janeiro, visando beneficiar a população. A iniciativa pretende resgatar a tradição do evento, trazendo de volta a exposição de gado e outras atividades técnicas.