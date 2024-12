Previsão do tempo indica mais chuva nesta terça-feira (10), em Três Lagoas

A previsão do tempo indica sol com variação de nebulosidade. A terça-feira (10) será de céu nublado, com previsão de mais chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há probabilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, com destaque para as regiões centro-sul, norte e leste de Mato Grosso do Sul.

Na segunda-feira (9), choveu em Três Lagoas 90,8 milímetros, causando diversos transtornos em vários bairros da cidade.

Segundo o Cemtec, essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria, aliado à disponibilidade de umidade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar a 33°C.