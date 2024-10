PRF apreende 252 kg de skunk em Três Lagoas

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158, quando abordaram um caminhão com carroceria baú. O condutor disse que transportava sucata.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram várias sacolas pretas sobre a carga, onde estavam escondidos as embalagens de skunk. O motorista do caminhão disse ter recebido o ilícito em Campo Grande e que viajaria até São José do Rio Preto (SP).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Três Lagoas.