Produção e vendas de veículos no Brasil crescem em 2024

A produção de autoveículos no Brasil em 2024 totalizou 2,55 milhões de unidades, um aumento de 9,7% em relação a 2023, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Com esse resultado, o país retomou da Espanha o posto de oitavo maior produtor mundial de veículos.

As exportações de autoveículos totalizaram 398,5 mil unidades, com destaque para os aumentos nos envios para Argentina e Uruguai, que compensaram quedas em outros países da América Latina. O desempenho fraco do primeiro semestre foi compensado pela alta no segundo semestre, sinalizando uma recuperação para 2025.

Já as importações registraram 466,5 mil emplacamentos, 33% a mais que em 2023, impulsionadas principalmente por veículos eletrificados, sobretudo vindos da China. A Anfavea destacou a necessidade de equilibrar exportações e importações em 2025 para evitar déficits comerciais semelhantes aos de 2024.

