Programa ‘e-Multi’ promove ações nas unidades de saúde de Três Lagoas; saiba como participar

O Programa Equipe Multiprofissional (e-Multi), ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, promove ações voltadas para o autocuidado e a saúde da comunidade. Com uma equipe de 18 profissionais, incluindo psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogos e assistentes sociais, o programa auxiliar nas necessidades da população.

O e-Multi atende 10 Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, organizado em dois grupos. A equipe Ampliada I atua nas USFs dos bairros Santa Rita, Miguel Nunes, Santa Luzia, Santo André e Interlagos, enquanto a equipe Ampliada II atende nas USFs dos bairros Paranapungá, Vila Haro, Atenas, Maristela e Chácara Eldorado.

Na manhã de terça-feira (22), foi realizado a ação “Ginástica e-multi Rosa”, no Centro Comunitário do Paranapungá, reunindo mais de 60 idosos atendidos pela Unidade de Saúde da Família do bairro. O evento teve como objetivo reforçar a importância do acompanhamento médico regular e a prática de atividades físicas.