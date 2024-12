Projeto de planejamento reprodutivo de Três Lagoas é reconhecido em Congresso Nacional

A Prefeitura de Três Lagoas, foi destaque no Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde (Conbradis) com o projeto ‘Assegurando o acesso ao planejamento reprodutivo para mulheres em situação de rua’. A iniciativa recebeu o 1º lugar na categoria menção honrosa, entre 135 trabalhos apresentados.

Desde junho, o projeto é desenvolvido pela equipe do Consultório na Rua em parceria com a Clínica da Mulher, oferecendo o método contraceptivo subdérmico Implanon para mulheres em situação de vulnerabilidade. O implante, que dura até três anos, contém o hormônio etonogestrel e é inserido sob a pele, promovendo o planejamento familiar e garantindo direitos reprodutivos com respeito às escolhas individuais.

O projeto segue a Constituição Federal e a Lei nº 9.263/1996, que regulamenta o planejamento familiar no Brasil. Segundo a SMS, quatro pacientes já receberam o implante, e a ação está sendo ampliada para mais mulheres.

A coordenadora do Programa Consultório na Rua, Andreia Lima, destacou a relevância do projeto. ‘Garantir o acesso à contracepção é essencial para a realização dos direitos sexuais e reprodutivos, além de promover equidade para uma população vulnerável à violência física e sexual’, afirmou.