Projeto de reforma administrativa deverá ser enviado à Câmara de Vereadores

NERVOSO Mesmo com vasta experiência, o vereador Tonhão, que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Três Lagoas em seu sexto mandato, ficou nervoso durante a primeira sessão que presidiu. O prefeito Cassiano Maia, que também é médico, precisou intervir para estabilizar a pressão arterial do vereador, garantindo que ele pudesse seguir com os trabalhos normalmente.

NOVA PRESIDENTE

A pecuarista Mara Belchior deve assumir a presidência do Partido Liberal (PL) em Três Lagoas. O convite foi feito pelo vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues. No âmbito estadual, o comando do PL ficará a cargo do deputado federal Rodolfo Nogueira. Em Três Lagoas, a atual gestão de Márcio Hirade encerra no próximo dia 9. Mara, que se identifica com as pautas da direita, é conhecida por seu perfil conciliador e aberto ao diálogo com diferentes grupos políticos, características essenciais para a liderança partidária.

MUDANÇAS

Nos próximos dias, um projeto de reforma administrativa será encaminhado à Câmara Municipal. Entre as mudanças previstas, está a extinção da Secretaria Geral da Prefeitura e a redistribuição de algumas funções entre diferentes pastas. Além disso, será criado o cargo de diretor econômico da Fundação de Desenvolvimento Econômico, que também será estabelecida. Outras alterações incluem a transformação das secretarias de Desenvolvimento, Esporte e Cultura em fundações, buscando maior autonomia e eficiência na gestão.