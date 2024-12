Projeto de Três Lagoas ganha 1º lugar em congresso nacional

Um projeto desenvolvido pelo programa municipal “Consultório na Rua”, em Três Lagoas, tem garantido acesso à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco especial nas mulheres. A iniciativa, que conquistou o primeiro lugar no Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde, está implantando o método contraceptivo de longa duração, o Implanon, para prevenir gestações indesejadas e garantir autonomia reprodutiva às pacientes.

Desde maio deste ano, a equipe tem se dedicado a mapear a população de rua na cidade, que atualmente soma 97 pessoas, sendo 10 mulheres. “Nosso objetivo principal é reduzir os danos que essas pessoas enfrentam devido à vulnerabilidade social em que se encontram”, explicou a coordenadora do projeto, Andreia Lima. Entre as ações promocionais, destaca-se o planejamento reprodutivo específico para mulheres.

Até o momento, seis pacientes aceitaram receber o Implanon, que é um dispositivo implantado no braço, com duração de até três anos, e previne gestações de forma segura e prática. O dispositivo é comercializado pelo valor de R$ 1 mil, em média, e é fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, sem custos para os pacientes. A relevância do trabalho realizado pelo “Consultório na Rua” foi reconhecida nacionalmente no Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde, onde o projeto concorreu com 287 iniciativas de todo o país e alcançou o primeiro lugar.