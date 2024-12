Projeto de Três Lagoas que oferece contraceptivo para moradoras de rua é premiado

Entre as ações implementadas, destaca-se o planejamento reprodutivo, focado nas mulheres em situação de rua. Até o momento, seis pacientes aceitaram receber o Implanon, um dispositivo implantado no braço que tem duração de até três anos e previne gestações de forma segura e prática.

O programa foi criado em 2021 pela Secretaria de Saúde de Três Lagoas e conta com uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e uma técnica de saúde bucal. Eles vão até onde estão as pessoas em situação de rua, levando serviços que normalmente seriam oferecidos em unidades de saúde.

Um projeto desenvolvido pelo programa Consultório na Rua, em Três Lagoas (MS), tem levado atendimento de saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco especial nas mulheres. A iniciativa, que ganhou o primeiro lugar no Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde, está implantando métodos contraceptivos de longa duração, como o Implanon, para prevenir gestações indesejadas e garantir autonomia reprodutiva às pacientes.

Andreia destacou que a falta de acesso a condições básicas, como água potável e higiene, dificulta o uso de outros métodos contraceptivos. “O Implanon oferece autonomia a essas mulheres e reduz os riscos de uma gravidez não planejada, que pode levar a complicações como mortalidade materna, partos prematuros e problemas no desenvolvimento do bebê”, explicou a coordenadora.

O dispositivo, que custa em média R$ 1.000, está sendo fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, garantindo acesso gratuito a essa população vulnerável. A relevância do trabalho do Consultório na Rua foi reconhecida no Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde, onde concorreu com 287 projetos de todo o país e conquistou o primeiro lugar.

Andreia Lima reforçou a importância do prêmio como forma de destacar o impacto do projeto. “Levamos para o congresso a realidade do nosso município e mostramos como, mesmo enfrentando desafios, podemos garantir o direito à saúde dessa população”, enfatiza Lima.

A equipe enfrenta dificuldades no acompanhamento dessa população flutuante, agravadas pelo uso abusivo de drogas e a constante mudança de locais de permanência. Contudo, a coordenadora acredita que o trabalho educativo e os esforços para garantir os direitos constitucionais à saúde continuarão sendo fundamentais para transformar vidas. “Não basta apenas executar; é preciso mostrar a efetividade do trabalho, garantir direitos e promover saúde para todos. Esse é o propósito do Consultório na Rua”, concluiu Andreia.