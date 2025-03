Projeto Padrinho completa 15 anos de transformação em Três Lagoas

O ‘Projeto Padrinho’, uma iniciativa voltada para o apadrinhamento de crianças em acolhimento institucional, completou 15 anos de atividades na comarca de Três Lagoas, nesta quarta-feira (19). Comemorando seu aniversário, o projeto destaca a importância do acolhimento e da solidariedade que já transformaram a vida de mais de 100 crianças e adolescentes na região ao longo de sua trajetória.

Desde seu lançamento na comarca de Três Lagoas, em 2010, o Projeto Padrinho tem atraído a atenção e a solidariedade da comunidade local, resultando em mais de 500 cadastros de voluntários dispostos a contribuir. Esses apoiadores se engajam em diversas atividades, incluindo a realização de festas de aniversário mensais para as crianças acolhidas, além de celebrações especiais como Natal, Páscoa e Dia das Crianças. Esse suporte garante que as crianças não apenas recebam presentes, mas também desfrutem de momentos especiais.

Atualmente, o projeto abriga cerca de 30 crianças, sendo que oito delas estão atualmente em apadrinhamento afetivo, enquanto outras cinco ainda aguardam por padrinhos que possam oferecer carinho e apoio. De acordo com a coordenadora do projeto na comarca, Elisangela Facirolli, a busca por padrinhos é uma das prioridades do projeto, reforçando a importância do envolvimento comunitário. “Esta situação evidencia a necessidade constante de mobilização e sensibilização da sociedade para que mais crianças possam ser acolhidas e apadrinhadas”, destaca a servidora.

Além do apadrinhamento afetivo, o Projeto Padrinho oferece um leque de serviços essenciais para os acolhidos. Entre as ações realizadas estão a distribuição de kits de higiene, fornecimento de óculos, medicamentos e consultas médicas. Esses serviços visam não só atender às necessidades básicas das crianças, mas também promover um desenvolvimento saudável e a dignidade de cada um dos pequenos atendidos.

Entre as pessoas beneficiadas pelo Projeto Padrinho, o caso da professora de educação física Carolaine Souza se destaca: ela foi acolhida pelo programa em 2012, quando tinha 13 anos, e conheceu de perto a diferença que o projeto faz na vida de muitas pessoas. E em 2025, aos 26 anos de idade, ela passou a atuar como madrinha, contribuindo para o desenvolvimento de inúmeras crianças e adolescentes como forma de retribuição.

Para ela, o projeto significou mais do que uma simples saída da instituição de acolhimento nos finais de semana. “Se eu fosse resumir em uma pequena frase, seria: ‘voltar a ter expectativa de vida’. Quando conheci minha madrinha Angélica e meu padrinho Mário, eu passei a acreditar que poderia ser alguém na vida”, conta, emocionada.

“Eles me mostraram um lado do mundo que eu não via em mim, onde eu podia ser o que eu quisesse”, revela. Em vez de focar em presentes materiais, os padrinhos ofereceram algo muito mais valioso: “Me deram caráter, esperança de ser uma profissional bem-sucedida e, o mais importante, me fizeram sentir amada por uma família, algo que já havia sido apagado em mim”.