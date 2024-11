Publicidade de apostas online para crianças é proibida pela Senacon

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, determinou nesta terça-feira (19) a suspensão de propagandas de jogos de apostas online direcionadas a crianças e adolescentes. A decisão é válida em todo o Brasil, e as empresas que desrespeitarem a medida estão sujeitas a multa diária de R$ 50 mil.

As empresas de apostas autorizadas a operar no Brasil pelo Ministério da Fazenda terão dez dias, a partir do momento em que forem notificadas, para enviar um relatório detalhando as ações tomadas para cumprir a decisão.

*Com informações da Agência Brasil