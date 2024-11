Quase metade das rodovias de MS precisa de melhorias, aponta CNT

Levantamento CNT 2024 revela que quase metade das rodovias do estado precisa de melhorias, com sinalização precária e ausência de acostamentos entre os principais problemas.

Pesquisa CNT de Rodovias 2024, divulgada nesta terça-feira (19), revelou dados importantes sobre as condições das rodovias em Mato Grosso do Sul, destacando desafios e avanços na malha rodoviária do estado.

O estudo analisou 111,8 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no Brasil, abrangendo trechos federais e estaduais. Em Mato Grosso do Sul, as BRs 060, 158, 163, 262, 267, 359, 376, 419, 436, 463 e 487 foram avaliadas.

Das rodovias avaliadas em MS, 1.768 km foram considerados “ótimos” ou “bons”, enquanto cerca de 878 km foram classificados como “ruim” ou “péssimo”. Outros 1.208 km receberam classificação “regular”, indicando que a manutenção é um fator crucial.

Sinalização e segurança: Nas rodovias sob gestão pública, a falta de sinalização adequada, como faixas visíveis e sinalização de curvas perigosas, foi um ponto crítico. Enquanto 63,7% das curvas perigosas têm sinalização, os 36,3% restantes representam risco significativo aos motoristas.