Reaplicação da primeira prova do Enem de 2024 pode ser solicitada

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que faltaram ao primeiro dia de provas, realizado neste domingo (3), por problemas logísticos ou doenças previstas no edital da prova, poderão solicitar reaplicação para os dias 10 e 11 de dezembro. O pedido deve ser feito na Página do Participante, entre os dias 11 e 15 de novembro.

A solicitação será analisada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que avaliará cada caso individualmente. É preciso justificar a ausência com documentos que comprovem a situação. Apenas o dia de prova perdido pode ser reaplicado.

Doenças como Covid-19, tuberculose e varíola estão entre as justificativas aceitas. Em caso de problemas de saúde, é preciso incluir atestado médico com assinatura e identificação do profissional de saúde, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), além da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) de uma das doenças previstas no edital. Também são considerados problemas logísticos desastres naturais, falta de energia ou falhas no local de prova que prejudiquem o candidato.