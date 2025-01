Receita Federal alerta sobre novo golpe do CPF e orienta como se proteger

A Receita Federal alerta sobre um golpe em que criminosos usam indevidamente o nome do órgão para enganar os contribuintes. Os golpistas estão enviando e-mails fraudulentos, informando de forma alarmante sobre supostas pendências no CPF da vítima. Eles afirmam que, caso não se regularize a situação, o CPF será suspenso, contas serão bloqueadas e outras complicações ocorrerão. No entanto, essas ameaças são falsas e têm como objetivo pressionar as vítimas a agir rapidamente.

Os criminosos imitam elementos visuais da Receita Federal, como logotipos e linguagem técnica, para dar credibilidade à fraude. As mensagens destacam termos como ‘irregular’ e ‘suspenso’ em vermelho, induzindo pânico. Eles também exigem o pagamento de uma falsa multa de R$ 124,60 com prazo curto, geralmente inferior a 48 horas.

Os e-mails fraudulentos contêm links que direcionam para páginas falsas que simulam portais do governo. Porém, essas páginas apresentam domínios suspeitos, como ‘.mom’, ao invés de ‘.gov.br’. Este é um dos principais sinais de que se trata de um golpe.

A Receita Federal orienta os cidadãos a tomarem algumas precauções para evitar cair nesse tipo de golpe: