Receita Federal amplia fiscalização de transações bancárias e cartões de crédito

A Receita Federal afirmou, em nota, que a nova medida não representa invasão de privacidade. Segundo o órgão, trata-se de uma ferramenta para promover transparência no sistema financeiro e assegurar o pagamento correto dos tributos. “Cada dia que passa, a Receita aprimora seus sistemas para que o ‘jeitinho brasileiro’ deixe de existir”, destacou Weslley.

A ampliação do monitoramento reforça o compromisso do governo com a fiscalização, mas não implica aumento de impostos, ressaltou Freitas. O objetivo é garantir mais precisão no controle tributário, promovendo maior alinhamento entre declarações fiscais e movimentações financeiras.