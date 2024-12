Rede estadual abre 491 vagas para 2025 e prevê nova escola em Três Lagoas

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico provocam reflexos em diversos setores. Em Três Lagoas, uma das áreas que se prepara para atender à demanda é a Educação. A rede estadual de ensino já anunciou a construção de uma nova escola e a abertura de 401 vagas para 2025.

O município possui 12 unidades escolares e pretende passar dos atuais 12.699 alunos matriculados para 13.100 matrículas no próximo ano. “Estamos preocupados com o fato de a cidade estar recebendo muitas pessoas de fora e procurando vagas. No início de 2024, fizemos algumas previsões de aumentar salas em escolas e o projeto da nova unidade. Nesse caso, estamos estudando junto à prefeitura o local da obra”, explicou a coordenadora Regional da Secretaria Estadual de Educação, Marizete Bazé, ao destacar que a escola poderá ser construída no bairro Nova Três Lagoas II, com capacidade para dois mil estudantes. No entanto, a data do início da obra ainda não foi divulgada.

Para o calendário letivo do próximo ano, foram abertas mais cinco salas de aula na Escola Estadual Prof. Luiz Lopes de Carvalho, o que corresponde a 190 vagas, segundo a coordenadora. A unidade oferece ensino médio em tempo integral e atende o ensino fundamental II, que não é integral. As outras vagas foram divididas com a abertura de novas salas nas demais unidades escolares estaduais.